New England Revolution suma tres puntos más frente a Minnesota United (2-1)

Minnesota United no logró imponerse a New England Revolution, que ganó 2-1 durante el partido celebrado este domingo en el Gillette Stadium. New England Revolution llegó al partido con los ánimos reforzados tras lograr la victoria por 2-1 frente a Sporting Kansas City. Respecto al equipo minesotano, Minnesota United cayó derrotado por 1-0 en el último partido que disputó frente a New York City. Tras el resultado obtenido, el conjunto de Foxborough es sexto, mientras que Minnesota United es undécimo al finalizar el partido.

La primera parte del enfrentamiento arrancó de forma positiva para el once minesotano, que estrenó el marcador a través de un tanto desde el punto de penalti de Reynoso en el minuto 36, concluyendo la primera mitad con un 1-0 en el luminoso.

El segundo periodo comenzó de modo inmejorable para New England Revolution, que consiguió el empate con un gol de Borrero a los 52 minutos. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del once de Foxborough, que volteó el marcador poniendo el 2-1 gracias al acierto de cara a portería de Bou en el minuto 69, finalizando el partido con un resultado final de 2-1.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de New England Revolution dio entrada a Traustason, Maciel, Spaulding y Reveno por Altidore, Kaptoum, Dejuan Jones y Borrero, mientras que Minnesota United dio entrada a Hlongwane, Hunou y Rosales por Lod, Fragapane y Trapp.

El árbitro mostró siete tarjetas amarillas, dos de ellas a New England Revolution (Mcnamara y Farrell) y cinco a Minnesota United (Trapp, Lod, Dibassy, Amarilla y Lawrence).

Con esta derrota, tras finalizar el partido, Minnesota United se ubicó en el undécimo puesto de la tabla con 18 puntos. New England Revolution, por su parte, alcanzó el sexto lugar con 22 puntos.