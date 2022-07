New England Revolution y Cincinnati se reparten los puntos tras su empate a dos

El partido celebrado este domingo en el Gillette Stadium y que enfrentó a New England Revolution y a Cincinnati finalizó con un empate a dos entre ambos contendientes. New England Revolution encaró el encuentro con la intención de sumar más puntos a su casillero tras empatar 1-1 en el último duelo celebrado frente a Orlando City. Respecto al equipo de Cincinnati, Cincinnati cosechó un empate a cuatro frente a New York City, sumando un punto en el último partido disputado de la competición. Con este resultado, el equipo de Foxborough se situó en quinta posición, mientras que Cincinnati se quedó en sexto lugar al concluir el partido.

El partido comenzó de modo inmejorable para el once de Foxborough, que estrenó el luminoso con un gol de Borrero en el minuto 30. Empató Cincinnati gracias a un tanto en su propio arco de Henry Kessler justo antes del pitido final, en concreto en el 41, terminando de esta manera el primer periodo con el marcador de 1-1.

El segundo tiempo arrancó de manera favorable para New England Revolution, que logró adelantarse en el marcador a través de un gol de Bou a los 55 minutos. Puso las tablas el once de Cincinnati por medio de un gol de Brenner a los 73 minutos. Finalmente, el encuentro concluyó con un 2-2 en el luminoso.

El técnico de New England Revolution, Bruce Arena, dio entrada al campo a Boateng, Jon Bell, Damian Rivera y Altidore en sustitución de Borrero, Henry Kessler, Lletget y Maciel, mientras que por parte de Cincinnati, Pat Noonan sustituyó a Barreal, Ray Gaddis, Medunjanin, Markanich y Blackett por Powell, John Nelson, Kubo, Vázquez y Murphy.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a tres jugadores, una para los jugadores de Foxborough y dos para los jugadores de Cincinnati. Por parte de los jugadores de New England Revolution la tarjeta fue para Bou y por parte de los jugadores de Cincinnati para Powell y Acosta.

Ambos equipos con 25 puntos se colocaron en quinto (New England Revolution) y sexto puesto (Cincinnati) tras el final del partido de la MLS, que se saldó con un empate entre ambos contendientes.

El próximo compromiso de la MLS para New England Revolution es contra New York City, mientras que Cincinnati se enfrentará a New York Red Bulls.