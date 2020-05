Narcos me amenazaron para no ganarle a Chávez: Óscar de la Hoya; "también Ernesto Zedillo"

LOS ÁNGELES.-El exboxeador y ahora empresario, Óscar de la Hoya confesó que recibió amenazas por parte del narco en México para no ganarle a Julio César Chávez en la pelea que ambos tuvieron en 1996.

"El Golden Boy" mencionó que los cárteles de droga lo buscaron en su campamento en California para amenzarlo previo a su combate en Las Vegas Nevada. De la Hoya derrotó a Julio César Chávez en cuatro rounds.

Los cárteles fueron a mi campamento, ya que por Julio César Chávez, por su importancia, fueron a Big Beard y me amenazaron, que si yo ganaba, quién sabe qué hubiera pasado, imagina la presión, simplemente era una locura", mencionó el mexicoamericano para Yahoo Deportes.

Por otro lado De la Hoya también confesó que de igual forma fue amenzado mediante una carta por el expresidente de México, Ernesto Zedillo, quien no le permitió usar la Bandera de México en su calzoncillo.

"El gobierno de México me amenazó con que si yo usaba un parche con la Bandera mexicana en mis calzoncillos no me dejarían entrar nunca más, incluso tengo la carta, firmada por el presidente", puntualizó De la Hoya.