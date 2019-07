Nada sencillo llegar a la edad del 'Conejo' Pérez: Jesús Corona

CIUDAD DE MÉXICO .-Como los buenos vinos, en Óscar Pérez el tiempo no pesó y así le gustaría a Jesús Corona cerrar su carrera.



El ahora portero de Cruz Azul reconoció que será especial participar en el homenaje del ex guardameta de La Máquina, el sábado en el cotejo entre celestes y el Toluca, por la Fecha 2 en el Estadio Azteca.



En lo físico es un privilegiado, no es nada sencillo llegar a su edad, 45 años, y se mantenía a un buen nivel, y cuando se requería respondía, parecía que no pasaban los años por él", explicó ayer Corona.



"Claro que me gustaría (ser como él) pero es algo muy complicado, no es algo que se vea que llegue un jugador a esa edad y jugando al nivel que él estaba jugando, sabemos que nuestra posición es más longeva, pero no es nada sencillo".



El también capitán celeste consideró que se homenajeará a un histórico del balompié mexicano.

"Es un honor poderlo tener y reconocer a un jugador que es importante para el futbol mexicano y para todo Cruz Azul", agregó.



El conjunto cementero volvió anoche de Chicago, donde el martes venció al Fire en Cuartos de Final de la Leagues Cup.

Pero La Máquina ya piensa en el Toluca, al que desea vencer para arrancar bien como local en este torneo, dijo el mediocampista Jonathan Rodríguez.



"Será fundamental y más con nuestra gente, y más para nosotros arrancar con el pie derecho en casa", apuntó el "Cabecita".