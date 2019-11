NFL: Ha-ash y Ana Bárbara cantarán Himno en el Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los dúos pop más importantes de América Latina, Ha*Ash, y la artista mexicana Ana Bárbara, interpretarán el Himno Nacional antes del juego de México de la NFL entre los Jefes de Kansas City y Los Ángeles Chargers en el Estadio Azteca.

Ha*Ash, cuyas integrantes son las hermanas Hanna y Ashley, es reconocido por su éxito internacional en América Latina, España y Estados Unidos.

El dúo ha lanzado seis álbumes que combinan géneros de pop latino, rock y country desde que comenzaron a grabar en 2003 ganando innumerables premios, incluyendo MTV EMA 2018 en la categoría Best Latin America North Act y Silver and Gold "Gaviotas" en Viña del Mar Festival 2018.

El video de su sencillo "Eso no va a suceder" tiene más de 93 millones de visitas en YouTube y es el artista número 6 en el Vevo Top Ten de las listas latinoamericanas más vistas de 2009 a 2019. Ha*Ash se ha ganado el título de Queens of Sold Out por ser las artistas con más ventas de entradas; ellos realizarán el Himno Nacional de los Estados Unidos, ‘Star Spangled Banner’.

Ana Bárbara, quien se ha convertido en un pilar del entretenimiento latino desde su debut en 1994, interpretará también el Himno Nacional Mexicano. Ha vendido más de seis millones de discos en México, Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos.