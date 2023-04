NBA: La épica respuesta de Giannis Antetokounmpo a un reportero que le preguntó si fracasó

MILWAUKEE, EU-. Los Milwaukee Bucks fueron el mejor equipo de la temporada 2022-23 del basquetbol de la NBA, pero los de Wisconsin quedaron eliminados en la primera ronda de playoffs, al perder la serie 4-1 ante Miami Heat.

Después de la eliminación de Milwaukee, un reportero le preguntó en conferencia de prensa a Giannis Antetokounmpo si ve la temporada como un fracaso, pero el estelar basquetbolista griego dio una respuesta que le dio la vuelta al mundo.

“Dios mío. Me hiciste la misma pregunta el año pasado, Eric, está bien. ¿Tú obtienes un ascenso en tu trabajo cada año? No, ¿verdad? Entonces cada año que trabajas es un fracaso, ¿si o no? No. Cada año que trabajas, trabajas para algo, hacia una meta, la cual es recibir un ascenso, poder cuidar a tu familia, proporcionarles la casa, cuidar a tus padres. Trabajas hacia un objetivo. Eso no es un fracaso. Son pasos hacia el éxito”

Giannis didn’t like this reporter's question on if he thinks this season was a failure. pic.twitter.com/M3hJ9Bo4GJ— Bleacher Report (@BleacherReport) April 27, 2023

“Siempre hay pasos. Michael Jordan jugó 15 años, ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve años fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Así que, ¿por qué me haces esa pregunta? Es una mala pregunta. No hay fracasos en los deportes. Sabes que hay días buenos y días malos. De eso se tratan los deportes, no siempre ganas. Otras personas van a ganar, y este año alguien más va a ganar. Tan simple como eso. Volveremos el próximo año, intentaremos hacerlo mejor, trataremos de jugar mejor”, respondió Antetokounmpo.

Viene Giannis Antetokounmpo de tener una exitosa temporada de NBA

Aunque los Bucks no lograron meterse a la siguiente ronda, Giannis Antetokounmpo presumió un brillante temporada regular, en la que terminó como quinto lugar de promedio de puntos, con, 31.1, y en tercero de rebotes, con 11.8.