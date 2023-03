Muere boxeador mexicano de 18 años en su segunda pelea como profesional; se desvaneció

IXTAPALUCA, México-. Una pelea de boxeo terminó en tragedia una vez más, y en esta ocasión ocurrió en el Estado de México, con la muerte de Luis Manuel Ceja al desvanecerse en la que fue apenas su segundo combate como profesional.

El pasado sábado, el joven boxeador apodado 'Botis' subió al cuadrilátero en busca de vencer a su contrincante, pero sufrió varios golpes que acabaron con su vida. Su papá relató para CANCHA que recibió impactos en la nuca.

"Era su segunda pelea como profesional en el gimnasio Polivalente de Ayotla, peleó a 4 rounds, y desgraciadamente, no sé si la réferi no estaba capacitada, pero estaba viendo que a mi hijo el contrincante le pegaba en la nuca y no hacía nada por llamarle la atención.

#Edomex || Muere el boxeador Luis Manuel Ceja Sandoval "Botis".



El pasado sábado 11 de marzo enfrentó a Diego Briseño Portilla en el Gimnasio Polivalente de Ayotla, ubicado en #Ixtapaluca, pero tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona donde ayer fue declarado muerto. pic.twitter.com/BlLqwnICCQ — R a ú l (@Cesman_M) March 17, 2023

"Llega mi hijo a la esquina y cuando le están retirando los guantes se desvanece, y yo me espanté. Salí a pedirle a la ambulancia que mi hijo estaba en mal estado y no había, la gente estaba loca por lo que pasaba, no había primeros auxilios", relató el padre del fallecido boxeador.

El joven murió cinco días después de la pelea de boxeo

De acuerdo con reportes, el joven prospecto del boxeo falleció la mañana del pasado jueves, cinco días después del combate, quien estuvo en coma inducido.