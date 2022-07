Montreal Impact y New York City se reparten los puntos en un partido sin goles (0-0)

Montreal Impact y New York City empataron a cero en el duelo disputado este sábado en el Stade Saputo. Montreal Impact llegó con la intención de cosechar una nueva victoria tras vencer en los dos últimos encuentros de la competición. El más reciente fue contra DC United (2-1) y el otro frente a Toronto FC (1-0). Por su parte, New York City ganó a Inter de Miami por 2-0 y anteriormente lo hizo también, ante New York Red Bulls por 1-0 y acumulaba cuatro victorias seguidas en la competición. Tras el marcador, el equipo montrealés se situó en cuarta posición, mientras que New York City se quedó en segundo lugar al concluir el encuentro.

Durante la primera parte del duelo ninguno de los jugadores consiguió anotar gol, por lo que durante los 45 primeros minutos el marcador no se movió del 0-0 inicial.

En la segunda parte tanto Montreal Impact y New York City pudieron hacerse con la victoria pero finalmente, los puntos se repartieron entre ambos equipos (0-0).

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de Montreal Impact dio entrada a Kamara, Choiniere, Torres y Koné por Toye, Lappalainen, Mihailovic y Piette, mientras que New York City dio entrada a Andrade, Andres Jasson y Acevedo por Moralez, Heber y Rodríguez.

El árbitro mostró dos tarjetas amarillas a Montreal Impact (Johnston y Waterman), mientras que el equipo neoyorquino no vio ninguna.

Con este empate, Montreal Impact se situó en el cuarto puesto de la tabla con 36 puntos. Por su parte, New York City con este punto se quedó en segunda posición con 42 puntos al término del duelo.

En la próxima jornada de la MLS, tanto New York City como Montreal Impact jugarán un nuevo partido contra Columbus Crew y Columbus Crew respectivamente.