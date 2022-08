Montreal Impact se queda con los tres puntos frente a New England Revolution (4-0)

Montreal Impact firmó una actuación sobresaliente tras golear a New England Revolution durante el partido celebrado en el Stade Saputo este sábado, el cual acabó con un marcador de 4-0. Montreal Impact llegó al encuentro con los ánimos reforzados tras lograr la victoria por 3-2 frente a Houston Dynamo. Por su parte, New England Revolution se tuvo que conformar con un empate a dos ante Toronto FC. Con este resultado, el conjunto montrealés es segundo, mientras que New England Revolution es séptimo tras la finalización del partido.

El partido arrancó con buen pie para Montreal Impact, que dio el pistoletazo de salida en el Stade Saputo por medio de un tanto de Kamara en el minuto 27. Otra vez marcó el once montrealés, que aumentó el marcador gracias a un gol de Quioto a los 39 minutos, concluyendo la primera parte con un 2-0 en el marcador.

El segundo periodo comenzó de manera favorable para Montreal Impact, que incrementó su ventaja con un nuevo tanto de Quioto, que completaba de este modo un doblete a los 55 minutos. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del once montrealés, que se distanció a través de un gol de penalti de Miljevic en el tiempo de descuento, en concreto en el 91, terminando de esta manera el partido con un resultado de 4-0 en el luminoso.

Durante el duelo se realizaron cambios en ambos equipos. Los jugadores de Montreal Impact que entraron al partido fueron Torres, Toye, Miljevic, Bassong y Koné en sustitución de Lappalainen, Quioto, Kamara, Choiniere y Piette, mientras que los cambios de New England Revolution fueron Boateng, Makoun, Damian Rivera, González y Spaulding, que entraron para suplir a De La Garza, Mcnamara, Rennicks, Farrell y Dejuan Jones.

El árbitro decidió amonestar a dos jugadores. Por parte de los jugadores montrealeses la tarjeta amarilla fue para Corbo y por parte de New England Revolution se amonestó a Carles Gil.

Con esta brillante actuación Montreal Impact asciende hasta los 46 puntos en la MLS y se coloca en el segundo puesto de la clasificación. Por su parte, New England Revolution se mantiene con 34 puntos con los que afrontaba esta trigésimo séptima jornada.