Montreal Impact consigue la victoria frente a Charlotte FC (2-1)

Charlotte no consiguió doblegar a Montreal Impact, que ganó 2-1 durante el encuentro celebrado este sábado en el Stade Saputo. Montreal Impact llegó con ganas de volver al camino de la victoria después de perder el último partido frente a Austin FC por un marcador de 1-0. Por su parte, Charlotte FC se tuvo que conformar con un empate a uno ante Columbus Crew. Tras el marcador, el conjunto montrealés es cuarto, mientras que Charlotte es octavo al finalizar el encuentro.

El encuentro arrancó de manera favorable para Montreal Impact, que estrenó el luminoso a través de un tanto de Quioto en el minuto 6. No obstante, el once de Carolina del Norte reaccionó en la contienda poniendo el 1-1 gracias a un gol de Corujo en el minuto 9. Sin embargo, el once montrealés se puso por delante con un tanto de Choiniere al borde del final, en el 47, terminando de esta manera el primer periodo con el marcador de 2-1.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en el segundo tiempo y por lo tanto el tiempo reglamentario finalizó con el resultado de 2-1.

Fue un partido con varios movimientos en los bancos de suplentes. Charlotte dio entrada a Fuchs, Mcneill, Afful y Hegardt por Santos, Jones, Lindsey y Alcivar y por parte de Montreal Impact se sustituyó a Koné, Choiniere, Toye, Kamara y Thorkelsson por Ahmed Hamdi, Lappalainen, Torres, Quioto y Piette.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a cinco jugadores, tres para los jugadores de Montreal Impact y dos para los jugadores de Charlotte FC. Por parte de los jugadores montrealeses la tarjeta fue para Torres, Camacho y Waterman y por parte de los jugadores de Carolina del Norte para Corujo y Hegardt.

Con esta victoria, Montreal Impact asciende hasta los 26 puntos y se coloca en el cuarto puesto de la clasificación. Por su parte, Charlotte FC se mantiene con 20 puntos con los que llegaba a esta vigésimo segunda jornada de la competición.