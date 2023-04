Montecinos acepta abucheos de la afición de Xolos

La frustración y el descontento que muestra la afición de Xolos cada que el equipo juega de local, es más que justificada para Joaquín Montecinos.

“¿En dónde están? ¿En dónde están?, esos jugadores que salían a ganar”, gritaba la porra en las gradas al mismo tiempo que el Club Tijuana perdía ante Querétaro. Cada que el árbitro pita el final del partido, los jugadores son despedidos entre abucheos.

“Es triste la situación porque nos merecemos esos abucheos, no te puedo mentir, yo llevo casi tres torneos y no poder clasificar es para que te maten y te liquiden, sabemos que no hemos hecho bien las cosas y por eso estamos donde estamos, la gente siente y les duele, claro que tienen su reacción”, comentó el chileno en conferencia de prensa.

El mismo jugador aceptó que no ha sido un torneo sencillo, donde se ubican en el penúltimo lugar de la tabla con doce puntos, están a solo tres de la zona de repesca, pero su rendimiento no ha sido constante.

Primeras fechas

Montecinos dijo que en el aspecto individual ha sufrido: En las primeras seis fechas apenas disputó 27 minutos, después vino el cambio de entrenador y cuando Miguel Herrera le dio la oportunidad, se lesionó ante Chivas.

Muchísimo, ha sido un semestre muy malo la verdad, no solo en lo grupal sino en lo individual, llevo pocos minutos y eso me duele un montón porque sé que puedo aportar mi granito al equipo, vengo de varios golpes y me ayudó un montón el gol”, compartió sobre su reciente actuación.

“Pero aún así no es suficiente, no me voy feliz porque estamos fuera de liguilla, me contrataron para eso y no se ha podido lograr, estoy tranquilo porque siempre doy mi 100 pero algo falta”, expresó.