¡"Money" Mayweather le hace honor a su apodo! Pide 600 MDD para pelear con McGregor y Nurmagomedov

ESTADOS UNIDOS – El expugilista estadounidense Floyd Mayweather Jr. fue y es experto en vender su imagen por enormes cantidades millonarias para subir a los cuadriláteros y enfrentarse ante otras figuras del deporte de contacto, pero ahora el ya retirado declaró que solo desempolvaría los guantes si le proponen combatir ante las estrellas de la UFC, Conor McGregor y el campeón ligero Khabib Nurmagomedov y la cifra que pediría por cada uno sería 300 millones de dólares.

Mayweather Jr. ha sido el boxeador que le sacó una gran cantidad de jugo a su imagen, ya que su polémica personalidad fue el plus en su carrera para llamar la atención de los aficionados de una manera abismal, por lo que recibió millones y más millones cada vez que subía a los ensogados.

Mayweather indicó que hacer a un lado su retiro tiene que valer la pena, por lo que declaró que el tiene que ver por sus intereses, ya que dio a entender que solo regresaría al ruedo para ser un “showman”, para causar un enorme entretenimiento para los espectadores.

Sobre el estilo de pelea de McGregor, el “Money” fue duro al criticarlo, ya que ellos ya se conocen porque se midieron en un combate de boxeo oficial en agosto del 2017 y aseguró que su forma de combatir sufre de muchas cadencias, pero no le molestaría volver a medirse ante él, ya que volvería a ser otra pelea con garantía de enormes ganancias.

"Conor McGregor no puede golpear. Ni siquiera recuerdo el uppercut que me dio, no lo recuerdo. Me estoy divirtiendo. Yo era como este golpe de tipo tan suave. Sabe lo que hizo mal, pero también sabe lo que hizo bien. Lo que hizo mal fue subir al ring conmigo. Lo que hizo bien fue subir al ring conmigo para que pudiera obtener un gran día de pago. No me gusta en absoluto, en absoluto", sentenció.