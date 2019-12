Mohamed afirma que juego ante Liverpool es el más importante de su carrera

Consciente de que Rayados tiene un complicado partido de Semifinal de Mundial de Clubes ante el Liverpool, Antonio Mohamed aseguró que el encuentro frente al campeón de Europa es el más importante de su carrera.

Yo creo que sí, por la envergadura del rival, del torneo, una Semifinal del Mundial de Clubes es el más importante. Me tocó tener Semifinal sudamericana, me tocó finales en México, pero éste es el más importante, creo que sí", expresó el ‘Turco’ en entrevista para Fox Sports.

De igual forma, señaló que el partido ante los ‘Reds’ es una oportunidad para dar a conocer el futbol mexicano a otros fanáticos, luego de que Jürgen Klopp reconociera que no sabía mucho de la Liga MX.

"A nosotros nos va a dar una experiencia increíble, a todo el futbol mexicano también le va a dar experiencia y una medida de cómo estamos realmente con respecto al mundo.

"Para nosotros es mostrarnos al mundo, como dijo Klopp, no tiene mucho conocimiento de la Liga mexicana y es verdad. A mí me tocó estar en Europa y prácticamente no se ve mucho, por los horarios es un poco difícil, pero es un escaparate y una posibilidad de poder mostrarnos", comentó.