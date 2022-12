Modric reconoce a Messi pero tunde al árbitro por penal que le pitó a Livakovic sobre Julián Álvarez

LUSAIL, Qatar.- Luka Modric tuvo emociones divididas tras el Croacia vs Argentina en las semifinales del Mundial Qatar 2022. Por un lado reconoció la "grandeza de Messi", pero también consideró que el árbitro cometió un "error" al marcarle un penal al portero Livakovic.

Al finalizar el encuentro, Modric volvió a darse la mano con Messi, como en el inicio del juego

Nos saludamos, le di la enhorabuena y le deseo suerte para la Final. Está haciendo un torneo increíble, demostrando toda su calidad y grandeza. No lo escuché, pero si lo hicieron, solo me queda agradecer".

Es grato recordar que en días recientes se habló de lo especial que fue el primer encuentro internacional en el que se enfrentaron, ya que fue en 2006, cuando Modric debutó con la escuadra ajedrezada y Messi marcó su primer gol con la albiceleste que ese día vistió un azul más oscuro.

Te puede interesar: Así superó Modric la guerra durante su infancia

El madridista consideró "claves" dos acciones del árbitro, un córner que no les concedió y el penalti que le señaló al arquero Livakovic en una salida en la que hubo contacto sobre el delantero argentino Julián Álvarez.

Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mi no era lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido", indicó.