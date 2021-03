Miocic vs Ngannou 2 en UFC 260: Dónde, cuándo y a qué hora ver la pelea

LAS VEGAS, EU-. Stipe Miocic y Francis Ngannou se enfrentarán por segunda ocasión y por el cinturón de peso completo, en la que será la UFC 260 a celebrarse en Las Vegas, Estados Unidos.

Será este sábado cuando los dos pesos pesados suban al octágono de UFC Apex y se enfrenten por el cinturón que le pertenece a Stipe Miocic, quien tratará de defenderlo ante su retador Francis Ngannou.

El duelo por el título entre el actual campeón y el africano será el último de la cartelera estelar, misma que iniciará a las 8:00 pm (tiempo del centro de México) con otros cuatro enfrentamientos y que será transmitida por Fox Action Premium.

De esta manera, el combate entre Miocic y Ngannou sería más o menos a las 10:00 pm, aunque depende de cómo se desenvuelvan las otras cuatro peleas de la cartelera.

La primera vez que el estadounidense y el camurenes se enfrentaron en el ring fue en el 2018 y el ganador fue Stipe Miocic por decisión unánime, por lo que esta parte dos será una revancha para el ‘Deprerador’.

La cartelera estelar tendrá también estos cuatro combates: Tyron Woodley vs Vicente Luque, Sean O’Malley vs Thomas Almeida, Gillian Robertson vs Miranda Maverick (femenil) y Jamie Mullarkey vs Khama Worthy.

Fecha: Sábado 27 de marzo

Hora: 8:00 pm (tiempo del centro de México) cartelera estelar

Canal: Fox Action Premium