Mike Tyson elige a Julio César Chávez sobre Floyd Mayweather

HERMOSILLO, Sonora-. El legendario boxeador, Mike Tyson, fue cuestionado sobre otras dos leyendas, como Julio César Chávez y Floyd Mayweather, pero para el ex peso completo, la carrera del mexicano tiene más mérito.

Para Mike Tyson, quien ganó 50 peleas y 44 por la vía del nocaut, Floyd Mayweather es un gran peleador, pero no lo suficiente como el ex boxeador sonorense, ya que reconoció que Chávez tuvo un largo invicto y competía más seguido.

"Que no me diga Mayweather que es el mejor peleador con 50-0. Es un gran peleador, no hay duda, pero con 50-0. Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto, peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings", reconoció Tyson.