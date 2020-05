Michael Jordan mintió sobre Thomas en su serie; revelan audio al respecto

CHICAGO, Illinois.- Michael Jordan aseguró en el documental "The Last Dance" que aunque había un odio contra los miembros de los Pistones de Detroit que eliminaron a los Toros de Chicago en dos ocasiones, él no había tenido nada que ver en la exclusión de Isiah Thomas del "Dream Team".

Pero ahora, un audio difundido por TMZ lo desmiente; de hecho es el propio Jordan el que se contradice en una vieja entrevista donde habla sobre una conversación que tuvo con Rod Thorn, miembro del comité de selección de los Juegos Olímpicos de 1992.

"Rod Thorn me llamó. Le dije 'Rod, no voy a jugar si Isiah Thomas está en el equipo'. Él me aseguró. Me dijo '¿sabes qué? Chuck (Daly) no quiere a Isiah, así que no va a ser parte del equipo", se escucha en el audio que forma parte de "The Dream Team Tapes" de Jack McCollum.

Audio of Michael Jordan admitting that he told Rod Thorn that he wouldn't play on Dream Team if Isiah Thomas was on the team pic.twitter.com/TXI27fRFhV — Viral Sports (@NotScTop10plays) May 25, 2020

Thomas considera que todo surgió a raíz de que los jugadores de los Pistones se fueron de la duela sin darle la mano a sus rivales al ser eliminados por los Toros en los playoffs de 1991.

"Si no fue parte del 'Dream Team' por un momento de exaltación al no darle la mano a alguien... si esa es la razón por la que no fui llamado al equipo, entonces me siento más decepcionado hoy que lo que estaba cuando no fui seleccionado", declaró Thomas en abril pasado.