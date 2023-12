"Mi hijo me pide jugar y no puedo": ¿Luis Suárez cerca del retiro tras lesión?

CIUDAD DE MÉXICO.- El futbolista argentino, figura de varios equipos europeos como el Barcelona, Liverpool y el Ajax, podría estar cerca de su carrera futbolística, todo esto derivado de un problema físico que continúa empeorando con cada día, llegando al punto de tener que utilizar medicamentos para poder entrar a la cancha a jugar y a pesar de esto, no poder correr lo esperado para un deportista de su nivel, informó El Debate.

Durante una entrevista, Luis Suárez confirmó que la lesión que sufrió en una de sus rodillas continúa empeorando y que su rendimiento dentro de la cancha ya no era como antes, cuando figuraba como goleador en ligas de Europa.

En palabras del argentino, tiene que tomar pastillas e inyectarse para poder resistir el tiempo de juego, ya que constantemente siente un "pinchazo" en la rodilla, lo que causa que se le trabe la circulación y complica su rendimiento.

Siento un pinchazo constante en la rodilla. Por suerte no genera líquido porque no podría moverla. Pero se me traba y no la puedo doblar. Días antes de cada partido me tomo pastillas y horas antes de llegar de jugar me inyectan un Voltarén. Si no, no puedo jugar", declaró el delantero argentino.