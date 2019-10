"México no tendrá quinto partido mientras siga en Concacaf": Klinsmann.

El ex entrenador de la selección de las barras y las estrellas, Jürgen Klinsmann, opinó que el pobre nivel futbolístico de Concacaf provoca el estancamiento de los equipos importantes de la región como México, Estados Unidos y Costa Rica.

Por tal motivo, consideró que el ‘Tri’ “nunca” podrá llegar al anhelado quinto partido al que siempre aspira cada Copa del Mundo.

No se va a clasificar a ese quinto partido en el Mundial si juegas contra las selecciones a las cuales te enfrentas hoy en día en la Liga de Naciones Concacaf, no lo harás", aseguró el ex futbolista alemán en entrevista con ESPN.