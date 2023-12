México cierra el 2023 con derrota en Los Ángeles

El equipo alternativo de México se ‘desinfló‘ y de estar arriba 2-0 ante Colombia, perdió 3-2 en un amistoso disputado en el ‘corazón' de Los Ángeles.

El equipo 'C' de la selección no soportó los ataques de Colombia 'C' y en los últimos 35 minutos de partido, permitieron tres goles.

El once inicial del entrenador Jaime 'Jimmy' Lozano tuvo varias caras nuevas para el equipo mayor, del total de la convocatoria eran 16 jugadores que no habían contado con oportunidades en procesos anteriores.

Por no ser fecha FIFA, México no pudo considerar a los 'europeos', y por disputarse en plena semana de la final del Apertura 2023, tampoco con elementos de América y Tigres.

Misma situación para el selectivo sudamericano que no pudo contar con sus grandes estrellas y armó su convocatoria con base en futbolistas que están en la MLS.

Con todos esos elementos que podrían parecer desfavorables para lo atractivo del encuentro, la afición se hizo notar con una entrada de 64 mil 609 espectadores en el Coliseo de Los Ángeles.

El portero del Club Tijuana, Antonio Rodríguez vivió su segundo partido en el Tri mayor y fue designado como capitán. En los primeros 45 minutos se hizo notar con dos atajadas.

La presión del tricolor dio resultado cinco minutos antes del descanso, cuando Guillermo Martínez robó un balón en la salida de la defensa cafetalera para que lo tomara Omar Govea e ingresará al área para fusilar a David Ospina.

Martínez siguió fino en sus intervenciones y apenas arrancó el complementó se hizo presente en el marcador al tomar un rebote desde un ángulo un poco incómodo a un costado del área chica y rematar con fuerza para doblar los dedos del guardameta.

La respuesta de Colombia vino con futbol asociación por el costado de la izquierda con una triangulación que terminó en el tanto del defensa central Andrés Reyes para el 2-1.

Y el empate gracias a una acción individual del ex azulcrema Roger Martínez con un disparo de media distancia donde a Toño Rodríguez lo traicionó el bote de la pelota. Al 69' ya estaba 2-2.

Los cafetaleros no dejaron de insistir y fue hasta el 89' que encontraron el gol del del triunfo en una jugada que empezó con una descolgada por izquierda y culminó Andrés Gómez dentro del área chica para consumar la voltereta y otra decepcionante actuación de México.