Mexicano se gasta ahorros de su boda para ir al Mundial y afirma "si no se casa no me ama"

DOHA, Qatar.- Un mexicano que asistió al Mundial de Qatar 2022 y luego de hacer la ola en el estadio recibió una aún mayor, pero de comentarios negativos de Internet, luego de que contara en Marca Claro que gastó los ahorros de su boda para estar en ese evento.

El dinero que la pareja tenía planeada destinar para celebrar su matrimonio se fue en boletos de avión, entradas a partidos, hospedajes y gastos para estar en la sede mundialista.

Tras este gran despilfarro, el hombre en cuestión simplemente tomó un cartón en el que escribió “Amor, me gasté el $ de la boda. Llegando a México te explico“ y lo mostró a las cámaras de marca claro mientras vestía la playera de la selección mexicana.

Mexicano se gasta ahorros de su boda para ir al Mundial

Más tarde, reveló que su sueño era ir al Mundial porque México estaba presente, que tendría que volver a programar su boda, que estaba planeada para el próximo año, porque se gastó todos los ahorros en eso.

Tengo que confesar que uno de mis sueños era venir al Mundial. Al día de hoy lo estoy cumpliendo. El próximo año yo tenía programada mi boda. Tenía muchos ahorros, los cuales, como aquí está muy caro, ya me los he gastado", dijo el joven a las cámaras.

Tras la decisión que en redes han calificado de "egoísta", el mexicano ahora espera que su relación pueda durar más que la selección mexicana en el mundial pues espera que "el amor siga".

Le digo a mi prometida que nos vamos a casar. A lo mejor tendremos que esperar un poco más de tiempo, pero lo vamos a hacer. Necesito ahorrar más dinero porque aquí está muy caro, pero el amor sigue", añade.

Por último aseguró que si su novia no acepta la idea de posponer la boda y casarse cuando vuelva a ahorrar "es que no me amaba".