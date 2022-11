Memes de la lista de la Selección Mexicana, hecha por Tata Martino para Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO.- Como cada lista mundialista, la elegida por Gerardo 'Tata' Martino para Qatar 2022, ahora conformada por 26 seleccionados, no quedó excenta de las críticas de los aficionados mexicanos.

Entre los principales cuestionamientos están los reclamos por la ausencia de Santiago Giménez, debido su actual forma con en Feyenoord, equipo que de momento marcha como líder en Erdivisie (la liga de Holanda) antes del parón por el Mundial, y la de Diego Lainez, quien es considerado como un elemento que por su regate pudiera marcar diferencia.

Por otro lado, sin duda las inclusiones que más hicieron ruido fueron las del argentino Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez, cuestionados por su ritmo de juego, especialmente porque consideran que Jiménez no se ha recuperado del todo de su lesión.

Lamentablemente Jesús 'Tecatito' Corona fue excluido de la lista de Martino al no recuperarse de su fractura de peroné y ligamentos. Con él pudieron ser tres los sonorenses convocados a la justa mundialista, ya que César Montes y el ex cimarrón Johan Vásquez si van (Luis Romo es otro ex jugador de Cimarrones que va al Mundial, pero no es oriundo de Sonora).

La lista de México para Qatar 2022, hecha por Tata Martino

A continuación, la lista final de los 26 jugadores de México para Qatar 2022:

PORTEROS: Guillermo Ochoa (América/MEX), Alfredo Talavera (Juárez/MEX) y Rodolfo Cota (León/MEX)

DEFENSAS: Jesús Gallardo (Monterrey/MEX), César Montes (Monterrey/MEX), Héctor Moreno (Monterrey/MEX), Johan Vásquez (Cremonese/ITA), Kevin Álvarez (Pachuca/MEX), Jorge Sánchez (Ajax/HOL), Gerardo Arteaga (Genk/BEL), Néstor Araujo (América/MEX)

MEDIOCAMPISTAS: Héctor Herrera (Houston Dynamo/USA), Andrés Guardado (Betis/ESP), Orbelín Pineda (AEK Atenas/GRE), Edson Álvarez (Ajax, HOL), Carlos Rodríguez (Cruz Azul, MEX), Luis Romo (Monterrey/MEX), Erick Gutiérrez (PSV/HOL), Luis Chávez (Pachuca/MEX)

DELANTEROS: Rogelio Funes Mori (Monterrey/MEX), Raúl Jiménez (Wolverhampton/ING), Alexis Vega (Chivas/MEX), Hirving Lozano (Napoli/ITA), Henry Martín (América/MEX), Roberto Alvarado (Chivas/MEX), Uriel Antuna (Cruz Azul/MEX).

Memes de la lista del Tata Martino para Qatar 2022

También hicimos la selección de memes que dejó la lista de México, hecha por el Tata Martino para Qatar 2022.

Funes Mori celebrando un gol ante Argentina, su país natal.

Cuándo juega México en el Mundial de Qatar 2022

México quedó asignado en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022, junto a Polonia, Argentina y Arabia Saudita, y el siguiente es el calendario de partidos.

Martes, 22 de noviembre: México vs Polonia - 10:00am (hora centro de México), Estadio 974

Sábado, 26 de noviembre: Argentina vs México - 13:00h (hora centro de México), Estadio Lusail

Miércoles, 30 de noviembre: México vs Arabia Saudí - 13:00h (hora centro de México), Estadio Lusail