"Me emociona más jugar con Gales que con el Real Madrid": Gareth Bale

Gareth Bale se sinceró al asegurar que le provoca mayor emoción jugar con la Selección de su país, que con su club, el Real Madrid.

"Con Gales, hablo mi idioma y me siento más cómodo. Definitivamente me emociona más jugar con Gales", expresó el delantero en conferencia de prensa.

"He estado con la mayoría de los jugadores, especialmente con los más experimentados desde que era Sub 17. Es como jugar con tus compañeros en el parque un domingo", agregó.

A pesar de esto, Bale indicó que la sensación no le impide dar su máximo esfuerzo en la cancha, sin importar el equipo por el que juegue.

Aunque no ha tenido regularidad con el Madrid, el galés ha sido convocado por Ryan Giggs para los partidos de vida o muerte en contra de Azerbaiyán y Hungría, donde el país se juega su boleto a la Eurocopa 2020.

La situación despertó la polémica en los medios españoles, pues de acuerdo con los merengues, el futbolista arrastraba una lesión.

"He escuchado algunas historias, pero no les doy importancia. Mis amigos me mandan fotografías y lo que sea que escriben. Me parecen divertidas, la verdad", mencionó Bale.