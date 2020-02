Mbappé y Tuchel discuten después de que el francés salió de cambio

Durante el partido de este sábado contra el Montpellier, Kylian Mbappé, estrella del París Saint Germain, y Thomas Tuchel, entrenador del club, protagonizaron una pelea, luego de que el francés saliera de cambio.

Fue al minuto 69’ que al ser reemplazado por Mauro Icardi, un aficionado captó como el futbolista de 21 años no quiere escuchar al director técnico, quien lo intenta calmar, pero el delantero se zafa y se va directo a la banca.

"Yo soy el entrenador. Alguien debe decidir quién sale y quién entra, y ese soy yo. Kylian es muy inteligente, sabe lo que hace, No le gusta ser sustituido, a ningún jugador le gusta. No son imágenes bonitas, pero tampoco somos el único club donde se dan estas reacciones. No está bien, porque da que hablar", expresó Tuchel.