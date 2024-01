Mbappé considera dejar al PSG: ¿Dónde caerá su fichaje?

PARÍS, Francia.- La incertidumbre sobre el futuro de Kylian Mbappé ha generado una trama llena de rumores y expectativas. La estrella del Paris Saint Germain (PSG) verá concluir su contrato este verano, desatando especulaciones sobre su destino.

A pesar de los esfuerzos del Real Madrid por asegurarse sus servicios, nuevas revelaciones sugieren que el delantero francés tiene la mirada fija en la Premier League.

Aunque el Real Madrid ha buscado activamente la firma de Mbappé, los informes de The Times indican un cambio inesperado.

El goleador francés no parece limitarse a una sola opción, considerando propuestas provenientes de la competitiva Premier League.

Mbappé, en una reciente declaración, dejó entrever su indecisión sobre su próximo destino. Esto fue lo que comentó tras el partido por el Trofeo de Campeones de Francia:

Estoy muy motivado para esta temporada. Es muy importante, tenemos trofeos que ganar. Más allá de eso, no, no me he decidido".