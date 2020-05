¡Más corta! Así planea Grandes Ligas su regreso tras Covid-19

NUEVA YORK, EU.- El plan de Grandes Ligas es celebrar una temporada de 80 juegos y sin aficionados en los primeros encuentros



Este martes los propietarios de Grandes Ligas le presentarán al Sindicato de Jugadores que este año se lleve a cabo una temporada de 80 juegos que en gran medida se llevaría a cabo con rivalidades regionales.

Aunque la campaña sería resumida, el manager de los Dodgers no considera que el equipo que logre el campeonato deba llevar un asterisco por el número de juegos.

"Esto es algo sin precedentes", dijo Dave Roberts el sábado. "Para mantener a los muchachos enfocados y juntos en mente y cuerpo, y luego para ganar un campeonato, no veo ninguna razón por la que alguien deba entretener un asterisco".



Los equipos jugarían regionalmente para minimizar los viajes, por lo que los Dodgers y los Angels jugarían en gran medida a lo largo de la costa oeste. Las listas se ampliarían para dar cuenta de la posible cancelación de la temporada de ligas menores, y la postemporada también se expandirá Los fanáticos no serían admitidos, al menos al principio.

"Todavía tengo esperanzas", dijo Roberts para LA TIMES. “No veo cómo no podemos llegar a un consenso en ambos lados. Todos se beneficiarán. Es hora de que los fanáticos tengan béisbol en sus hogares. Creo que puede ser una diversión terapéutica y agradable ”.



No está claro qué alteraciones podría proponer la liga en caso de que las autoridades locales no permitan que los equipos jueguen en sus estadios de pelota locales, o se produzca o se repita un brote de coronavirus. Tampoco está claro cómo los propietarios podrían proponer proteger la salud y la seguridad de los jugadores y otro personal.