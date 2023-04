Marisol González recuerda su relación con ‘Canelo’ Álvarez y revela por qué no se casó con él

CIUDAD DE MÉXICO-. Una de las parejas más conocidas durante la pasada década fue la que hicieron Marisol González y Saúl ‘Canelo’ Álvarez, hasta que la relación sentimental llegó a su final definitivo.

En una entrevista de hace par de años con Mara Patricia Castañeda, Marisol González recordó el romance que sostuvo con el boxeador tapatío, además de que explicó porque fue que nunca se casaron, aun y cuando ‘Canelo’ le dio un anillo.

“Poco a poco se fue dando. Duramos un año bien y ya después entre cortar y regresar, quien sabe. Las edades creo que sí influyeron. Era yo medio intensona con él. Los dos éramos muy celosos. Yo estaba más grande. Él en ese entonces me dio el anillo”

 

“A mí lo que me daba miedo es que yo decía ‘él está creciendo, a él todavía le falta mucho, yo le llevo cierta edad’, y era justo lo que decían mis papás. Una vez de sorpresa me cayó en México, tocó mi departamento y me preguntó ‘¿te quieres casar conmigo’. Guardo puros recuerdos bonitos de él y creo que no era el momento”, relató Marisol.

Marisol le quiso regresar el anillo a ‘Canelo’ Álvarez, pero él no aceptó

La conductora mexicana recordó que en una de las veces que terminaron ella quiso devolverle el anillo a Saúl Álvarez, pero que él nunca lo aceptó de regreso. De igual manera, confesó que se deprimió al separarse de ‘Canelo’.

Después de su romance con Álvarez, la conductora de HOY inició un romance con el ahora comentarista de Fox Sports, Rafael Márquez Lugo, cuando era todavía futbolista de Chivas. Ambos se casaron en el 2014.