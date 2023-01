Marc Crosas defiende a Piqué de Shakira: "Hablar mal de tu ex habla peor de ti"

CIUDAD DE MÉXICO-. En medio del escándalo que se armó en redes sociales por la canción que Shakira le dedicó a Piqué en colaboración con BZRP, Marc Crosas, comentarista español de TUDN, defendió a su compatriota y ex futbolista.

Marc Crosas, quien se formó como futbolista profesional en FC Barcelona, al igual que Gerard Piqué, defendió al ex seleccionado español y se lanzó con Shakira, pues considera que no es bueno hablar mal de la ex pareja.

"Hablar mal de tu ex, habla peor de ti que de tu ex. Recuerda que tú lo/la elegiste, nadie te lo/la impuso. Y más si tienen hijos en común…", twitteó Marc Crosas, por lo que se ganó algunas críticas.

Hablar mal de tu ex, habla peor de ti que de tu ex. Recuerda que tú lo/la elegiste, nadie te lo/la impuso. Y más si tienen hijos en común… pic.twitter.com/SBes5Nsvx4 — Marc Crosas (@marccrosas) January 12, 2023

"Me encanta el esfuerzo que ponen en limpiar la imagen de Piqué", escribió una usuaria, mientras que su colega Raoul 'Pollo' Ortiz le puso "¿Neta? ¿Le pintan el cuerno y la mala es ella por hablar mal de él?".

Canción de Shakira y BZRP alcanza millones de reproducciones en pocas horas

En menos de dos días del estreno de "Sessions #53", el sencillo de Shakira hacia Piqué alcanzó las 70 millones de reproducciones en YouTube, pues de inmediato le dio la vuelta al mundo.