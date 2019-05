Maradona podría volver a dirigir en Argentina

ARGENTINA.- Diego Armando Maradona podría regresar a su patria como el nuevo director técnico de Defensa y Justicia, indicaron medios argentinos.

Aun cuando hace solo unos días el mismo ‘Diez’ había confirmado el acuerdo de palabra para continuar un año más en Dorados de Sinaloa, el presidente del equipo subcampeón de la Superliga, José Lemme, señaló que le gustaría que Maradona fungiera como entrenador de su club, en caso de que Sebastián Beccacece, actual mandamás del club, abandonara la institución.

"Me encantaría que venga Maradona, aunque sea para que se siente en el banco. Cómo no me va a gustar tener un personaje como Diego, siempre es saludable para el club", expresó en el programa Radio Nacional.