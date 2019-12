Maradona dice que fue raptado por un ovni y que perdió su virginidad con una mujer mayor

BUENOS AIRES.-La leyenda del fútbol, Diego Maradona, ha afirmado que una vez fue secuestrado por un ovni y desapareció durante tres días.

El centrocampista retirado de 59 años también dijo que perdió su virginidad a los 13 años 'en un sótano con una mujer mayor' que estaba leyendo un periódico en ese momento.

Recientemente hizo los comentarios en una entrevista con el canal deportivo argentino TyC Sports.

"¿Por qué inventar cosas?", respondió en la entrevista cuando se le preguntó si creía en los ovnis.

"Una vez, después de tomar demasiadas bebidas, estuve ausente de mi casa por tres días.

"Llegué a casa y dije que los ovnis me habían llevado. Dije: Me llevaron, no puedo decirte más".

Sobre cuando perdió su virginidad, indicó:

"A los 13 años, en un sótano lo hice con una mujer mayor".

"Estaba arriba y ella estaba leyendo un periódico".

Señaló que su posición sexual favorita era "a cuatro patas".

Maradona, nombrado jugador conjunto de la FIFA del siglo XX con el brasileño Pelé, nunca estuvo lejos de la controversia a lo largo de su carrera y desde su retiro en 1997.

En la Copa Mundial de la FIFA de 1994 en los Estados Unidos, dio positivo por efedrina y fue expulsado del torneo.

A lo largo de su carrera como jugador, se volvió adicto a la cocaína y sufrió una variedad de problemas de salud después de la jubilación.

Maradona, quien jugó para equipos como el Barcelona y Napoli durante su carrera, actualmente es gerente de Gimnasia y Esgrima en su tierra natal.