Manny Robles lamenta preparación de Andy Ruiz

Guadalajara, México.-La fiesta pudo más que la responsabilidad. Los falsos "amigos" le movieron el tapete a Andy Ruiz Jr., algo que lamenta su entrenador Manny Robles.

El 1 de junio, Andy y Manny acariciaron la gloria, tras quitarle el invicto a Anthony Joshua y arrebatarle los cetros completos de la AMB, OMB y FIB; sin embargo el 7 de diciembre, luego de una preparación fallida, perdieron en la revancha.

Fueron 3 meses de preparación, pero en los cuales me falló bastante, no puedo decir que no llegó en condiciones porque no hubiera aguantado los 12 rounds, más no llegó al 100 por ciento, quizás a un 75 por ciento, hice hasta lo imposible", comentó el entrenador vía telefónica a CANCHA.

"Por eso me lo lleve a Guadalajara, para poder sacarlo del ambiente de aquí (Los Ángeles) en el cual estaba: la familia, los amigos que de repente te empiezan a salir de todas partes, pero hubo distracciones y no supo decir que no en muchas ocasiones.

"Es un adulto, ya es un hombre, toma sus propias decisiones e hice hasta lo imposible para hacerle ver que tenía un gran compromiso no sólo consigo mismo sino con toda la gente que lo viene siguiendo, que lo admira, y lamentablemente pudo más lo extra boxeo", comentó Robles.

Mientras estaba a su cargo, en las horas de entrenamiento, el entrenador trató de trabajar lo más duro posible para que llegara en las mejores condiciones.

"Créanme que hice hasta lo que no, pero no fue suficiente, hice todo lo posible, pero al final de cuenta el peleador es el que toma las decisiones y muchas veces no son las adecuadas y se vio en la noche de la pelea y ni modo", lamentó el tapatío.

"No soy su papá, soy su entrenador, yo lo espero en el gimnasio y si él no se presenta, ¿qué le vamos a hacer? Si a la hora de hacer el acondicionamiento físico no se presenta, ¿qué hago? A la hora del sparring no se presenta, ¿qué voy hacer? Soy su entrenador y le llamo la atención, le digo, pero no supo escuchar".

- ¿Andy llegó a ausentarse de algún entrenamiento?

"Sí, lamentablemente me llegó a faltar en varias ocasiones. Regresamos a Los Ángeles y decidió vivir en otro lado durante la preparación. También tuvo varias lesiones (tobillo, costilla) que le hicieron ausentarse del gimnasio, pero son lesiones que le pasa a cualquier boxeador en un campamento".

- Usted que conoce a Andy ¿esto que le pasó le servirá de escarmiento, aprenderá la lección?

"Él quiere estar solo para analizar su situación, pero conociéndolo bien, tiene una gran calidad, tiene para dar mucho más, para pelearle a cualquiera y él lo sabe, pero tiene que querer y en eso estamos todos ahorita".

-¿Regresará Andy con ganas de entrenar y asumirá la responsabilidad de prepararse de manera profesional?

"Tiene que regresar a entrenar como debe de ser y no buscar ninguna excusa, ninguna salida, más que hacerse responsable de sus propios actos y echarle ganas".