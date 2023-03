MLB: ¿Cuándo empezará la temporada 2023 del beisbol de las Grandes Ligas?

HERMOSILLO, México-. El Clásico Mundial de Beisbol 2023 pasó a la historia el pasado martes 21 de marzo con Japón como campeón sobre Estados Unidos, y esto significa que la temporada 2023 de la MLB está a la vuelta de la esquina.

El beisbol de las Grandes Ligas, con la que será su campaña 2023, iniciará antes de que termine el mes de marzo, mientras que el año pasado se retrasó su inicio, por problemas entre la MLB y la Asociación de Jugadores.

La temporada 2023 de MLB empezará el jueves 30 de marzo, día en el que los 30 equipos que forman parte del circuito tendrá su debut, en el que será el tradicional Opening Day.

Los juegos de Gigantes de San Francisco vs Yankees de New York y Bravos de Atlanta vs Nacionales de Washington serán los que darán inicio a esta nueva campaña, pues ambos comenzarán a la 1:05 pm (tiempo del Este).

Julio Urías será el abridor de Dodgers de Los Ángeles en el Opening Day de MLB

Una de las novedades del Opening Day de la temporada 2023 es que el abridor de Dodgers de Los Ángeles será el mexicano Julio Urías, convertido en el líder de la rotación del equipo californiano tras proclamarse campeón de efectividad de Liga Nacional el año pasado.