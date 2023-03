MLB: Así se jugará el Opening Day de la temporada 2023 de las Grandes Ligas

HERMOSILLO, México-. Llegó uno de los momentos más esperados para los aficionados del beisbol, pues la temporada 2023 de la MLB iniciará este jueves 30 de marzo, con el que será el tradicional Opening Day.

Después del Clásico Mundial de Beisbol 2023 y del Spring Training, las 30 organizaciones de las Grandes Ligas disputarán su primer juego de los 162 que forman parte del calendario regular.

Así se jugará el Opening Day de la temporada 2023 de MLB (visitante-local)

Bravos de Atlanta vs Nacionales de Washington

Gigantes de San Francisco vs Yankees de New York

Orioles de Baltimore vs Red Sox de Boston

Cerveceros de Milwaukee vs Cachorros de Chicago

Tigres de Detroit vs Rays de Tampa Bay

Filis de Filadelfia vs Rangers de Texas

Piratas de Pittsburgh vs Rojos de Cincinnati

Rockies de Colorado vs Padres de San Diego

Azulejos de Toronto vs Cardenales de San Luis

Twins de Minnesota vs Reales de Kansas City

Mets de New York vs Marlins de Miami

White Sox de Chicago vs Astros de Houston

Angels de Los Ángeles vs Atléticos de Oakland

Diamondbacks de Arizona vs Dodgers de Los Ángeles

Guardianes de Cleveland vs Marineros de Seattle

¿Qué juegos del Opening Day 2023 de MLB podrán verse en México?

En territorio mexicano y por ESPN 2 se podrá ver el juego de San Francisco Giants vs New York Yankees a las 11:00 am (centro de México), mientras que ESPN 3 transmitirá a las 5:00 pm el duelo de White Sox vs Astros.