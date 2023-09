¿Luchas falsas? Así es cómo "sangran" los luchadores; golpe a CM Punk destapa el truco secreto

CIUDAD DE MÉXICO.- La sospecha de que las luchas libres son falsas o actuadas son siempre un tema de discusión pues más allá del espectáculo que ofrecen con sus acrobacias o lanzamientos desde las cuerdas muchos cuestionan si los golpes que se dan son reales.

Recientemente se ha vuelto viral un video del fragmento de una lucha de CM Punk durante su presentación en la función All In London de la All Elite Wrestling (AEW) que exhibe el truco de cómo los luchadores sangran.

Así es cómo "sangran" los luchadores; golpe a CM Punk destapa truco secreto

En el video se ve a CM Punk en el suelo tras recibir un golpe y se arrastra hasta la mesa de comentaristas en donde aparentemente se revienta un objeto con un líquido rojo para hacer efecto de sangre.

CM PUNK, gracias por destruir mi ilusión��

La grabación ha roto la ilusión de varios seguidores de las luchas libres, mientras otros creen que el ex campeón de la WWE se autolesionó con algún tipo de navaja o artefacto para sacarse sangre con tal de hacer más espectacular su enfrentamiento contra Samoa Joe.