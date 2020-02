Los shows memorables del Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO.- El Super Bowl 54 está a la vuelta de la esquina. Tendrá como protagonistas a los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, mientras que el espectáculo de medio tiempo estará a cargo de Jennifer Lopez y Shakira.



Mientras esperas por el evento estelar de la NFL, recordamos algunos de los shows de medio tiempo más recordados, ya sea por lo musical o por la polémica.

Michael Jackson (Super Bowl 27, 1993)

El Rey del Pop fue el encargado de amenizar el medio tiempo del partido entre los Vaqueros de Dallas y los Bills de Buffalo, celebrado en febrero de 1993 en el Rose Bowl de Pasadena, California.



Jackson interpretó temas como "Jam" y "Billie Jean" y dio un mensaje de paz y unidad con "Heal the World".

U2 (Super Bowl 36, 2002)

El espectáculo brindado por Bono y compañía es uno de los más recordados de la historia por el homenaje realizado a las víctimas y héroes de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

U2 interpretó "MLK" y "Where the Streets Have No Name" mientras se desplegaron listas con los nombres de las víctimas.



Madonna (Super Bowl 46, 2012)

Arrastrada por múltiples gladiadores y vestida como emperatriz egipcia, la Reina del Pop hizo su entrada triunfal a ritmo de "Vogue". El show de la súper estrella contó con varias figuras invitadas como LMFAO, Nicki Minaj, y M.I.A, junto a quienes interpretó hits como "Music" y "Like a Prayer", transformando el escenario en una tornamesa gigante, un campo repleto de porristas y cerrando con un coro gospel liderado por Cee Lo.



Su actuación fue criticada debido a que los números no tenian congruencia entre ellos y sus pasos de baile lucían torpes gracias a los tacones que usó.

Beyoncé (Super Bowl 47, 2013)

Con su silueta en llamas montada en el centro del escenario, la denominada Queen B dominó el escenario desde el primer minuto.



Con múltiples recursos multimedia, extraordinarios pasos de baile coordinados a la perfección y su alto rango vocal, la artista cautivó con temas como "Run the World", "Single Ladies" y "Halo", teniendo como únicas invitadas a sus ex compañeras de su antiguo grupo Destiny's Child.

Prince (Super Bowl 41, 2007)

En medio de una tormenta eléctrica, entre lluvia y fuegos artificiales Prince invadió la cancha del Super Bowl. Acompañado por una banda de marcha, el rockero enloqueció a su público con los acordes de su guitarra y sus agudos bajo una lluvia morada, dentro de la que puso a cantar a sus fans temas como "Let's Go Crazy", "Best of You" y "Purple Rain".

Janet Jackson y Justin Timberlake (Super Bowl 38, 2004)

Acompañada de múltiples bailarines, con un atuendo provocador y con Justin Timberlake como invitado, Janet Jackson cautivó con su show de medio tiempo. Sin embargo su actuación pasó a la historia gracias a que al final de la presentación el intérprete de "Rock Your Body" le arrancó una parte de su atuendo, dejando su busto al descubierto.



Tras el incidente Jackson tuvo que ofrecer una disculpa pública, fue vetada de múltiples premiaciones como los Grammy y su música retirada de varias estaciones de radio y canales de televisión.

Katy Perry (Super Bowl 49, 2015)

Montada en un león gigante, Katy Perry se adueñó de la edición número 49 del super bowl. Con múltiples y coloridas escenografías y vestuarios que sobresalían estética y digitalmente. Y acompañada por Lenny Kravitz y Missy Elliot, Perry sobresalió con hits como "I Kissed a Girl", "California Gurls" y "Firework".

Aerosmith, NSYNC, Britney Spears y Mary J. Blidge (Super Bowl 35, 2001)

La presentación liderada por dos de las bandas más emblemáticas del momento, el show estuvo en manos de Aerosmith y Nsync quienes enloquecieron a su público con sus interpretaciones y bailes. Como si eso no fuera suficiente Britney Spears, Nelly y Mary, J Blige se unieron al final de la fiesta con el tema "Walk This Way".

The Rolling Stones (Super Bowl 40, 2006)

Encima de un escenario con la figura de su icónica boca con la lengua de fuera, bastaron únicamente tres temas "Start Me Up", "Rough Justice" y "(I Can Get No) Satisfaction" para que la banda británica se adueñara del público de Detroit.



El original escenario ha sido el más grande que han montado para este espectáculo de medio tiempo en 5 minutos.

The Black Eyed Peas (Super Bowl 45, 2011)

Descendiendo desde las alturas del Estadio AT&T en plataformas colgantes, el grupo arrancó con un show memorable.



Con trajes de apariencia futurista, un escenario luminoso dividido en múltiples piezas, entre bailarines y efectos visuales, la banda destacó con sus pasos de baile y juegos de luces fosforescentes.



Junto a sus invitados Slash y Usher el grupo cautivó al público con 9 temas en una de las que serían sus últimas presentaciones de la banda con su alineación original tras la salida de Fergie.