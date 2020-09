Los partidos que no te puedes perder de la semana 3 de la NFL: Horarios y TV

La semana 3 cerrará con broche de oro el lunes con el estelar duelo entre los campeones Jefes de Kansas City ante los Cuervos de Baltimore, pero antes, la jornada de este domingo tendrá otros choques imperdibles.

Monday Night Football’s going to be epic. @PatrickMahomes vs. @Lj_era8, Part III.



��: #KCvsBAL — Monday 8:15pm ET on ESPN

��: NFL App // Yahoo Sports App pic.twitter.com/GvgPHTBRTb — NFL (@NFL) September 26, 2020



Al mediodía, los motivados Raiders tratarán de extender su comienzo ganador después de estrenar su nuevo estadio en Las Vegas con un triunfo sobre los Santos de Nueva Orleáns.



Ahora les toca visitar a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que debutaron con un triunfo frente a los Delfines, pero cayeron la semana anterior ante los Halcones Marinos, con un Cam Newton que se ha visto bien tapanco el enorme huevo que dejó la partida de Tom Brady.



Más tarde, los Vaqueros de Dallas estuvieron a nada de comenzar la campaña con marca de 0-2, pero un sensacional regreso les dio una victoria sobre los Halcones de Atlanta y mañana tendrán que volver a mostrar sus mejores armas frente a Seattle.



Los Halcones Marinos marcha invictos con dos triunfos y son una vez más de los equipos fuertes para estar en los playoffs.



En lunes por la noche, el juego que echará chispas es el duelo de quarterbacks entre Patrick Mahomes y Lamar Jackson, cuando Kansas City recibe a Baltimore.

Juegos por televisión

San Francisco vs. NY Gigantes

12:00 - Fox Sports

Las Vegas vs. N. Inglaterra

12:00 - Fox Sports 2

Houston vs. Pittsburgh

12:00 - Canal 9

Dallas vs. Seattle

15:00 - Fox Sports

Detroit vs. Arizona

15:00 - Fox Sports 2

Tampa Bay vs. Denver

15:00 - Canal 9

Green Bay vs. Nueva Orleáns

19:00 - ESPN 2

Lunes

Kansas City vs. Baltimore

19:15 - ESPN

*Tiempo del centro de México