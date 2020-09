Los juegos que no te debes perder de la Semana 2 de la NFL: Horarios y TV

La jornada dominical de la segunda semana de la NFL tendrá imperdibles duelos para los aficionados al futbol americano.



Después de caer en la primera semana frente a los Carneros de Los Ángeles, los Vaqueros de Dallas necesitan demostrar que el tropiezo en su debut no es un reflejo de lo que pasará en la temporada 2020, donde buscan ser protagonistas.



El rival en turno son los Halcones de Atlanta, que también perdieron en su primer compromiso y no son llamados a ser de los equipos a vencer.



Más tarde, los campeones Jefes de Kansas City tendrán buscarán seguir su pase ganador cuando se midan a los Cargadores, que comenzaron la temporada venciendo a los Bengalíes de Cincinnati.



En el cierre de la actividad del domingo, los Patriotas de Nueva Inglaterra en su nueva era con Cam Newton como quarterback, se pondrán a prueba ante los podersoso Cuervos de Baltimore.



Juegos por televisión

Atlanta vs. Dallas

12:00 - Fox Sports

Carolina vs. Tampa Bay

12:00 - Fox Sports 2

Denver vs. Pittsburgh

12:00 - Canal 9

Baltimore vs. Houston

15:00 - Fox Sports

Washington vs. Arizona

15:00 - Fox Sports 2

Kansas City vs. LA Cargadores

15:00 - Canal 9

Nueva Inglaterra vs. Seattle

19:00 - ESPN

Lunes por la noche

Nueva Orleáns vs. Las Vegas

19:15 - ESPN

*Horarios del centro de México