Llegan ampáyers robots al beisbol profesional

NUEVA YORK, EU.- La Liga Atlántica independiente se convirtió en la primera liga de beisbol profesional estadounidense en permitir que una computadora decida las bolas y los strikes el miércoles en su Juego de Estrellas. El árbitro del home, Brian deBrauwere, llevaba un auricular conectado a un iPhone en su bolsillo y cantaba la decisión al recibirla desde un sistema informático TrackMan que utiliza un radar Doppler.

Él se agachó en su posición normal detrás del receptor y señaló bolas y strikes.

¿Lo ven en la MLB?

"Hasta que podamos confiar en este sistema al 100 por ciento, todavía tengo que ir allí con la intención de corregir el pitcheo, porque si el sistema falla, y no registra un pitcheo o registra como strike un envío a pie y medio del plato, tengo que estar preparado para corregir eso", dijo DeBrauwere antes del juego.

No parecía que deBrauwere tuviera algún retraso al recibir las decisiones al principio, pero los jugadores notaron una gran diferencia.

"Una vez, ya había recibido de vuelta la pelota del receptor y él señaló el strike", dijo el lanzador Daryl Thompson, quien no se dio cuenta de que la tecnología estaba siendo utilizada hasta que no estuvo de acuerdo con la decisión.

El jugador de cuadro L.J. Mazzilli dijo unas cuantas veces que los bateadores que se poncharon se quedaron un segundo más o menos en la caja del bateador esperando que le cantaran el tercer strike.

"El futuro es una locura, pero es genial ver la dirección del béisbol", dijo Mazzilli.

Los árbitros tienen la capacidad de anular a la computadora, que considera un lanzamiento como strike cuando la pelota rebota y luego cruza la zona. TrackMan tampoco evalúa los swings.

Kirk Nieuwenhuis, antiguo gran jugador de Grandes Ligas, no le gusta la idea de otorgar poderes de veto a los árbitros.

"Si el árbitro todavía tiene discreción, eso derrota el propósito", dijo Nieuwenhuis, quien bateó para .221 con 31 jonrones en 978 turnos al bate con los Mets, Angels y Brewers.

Aproximadamente 45 minutos antes del primer lanzamiento, el locutor de la amplificación local bromeó diciendo que podían culpar a la computadora por cualquier desacuerdo en las decisiones.

"Esta es una noche emocionante para la MLB, la Liga Atlántica, el beisbol en general", apuntó Morgan Sword, vicepresidente senior de economía y operaciones de la MLB. "Esta idea ha existido durante mucho tiempo, y es la primera vez que se ha implementado de manera integral".

Originalmente, se esperaba que el experimento con tecnología de rastreo por radar para determinar bolas y strikes comenzara al inicio de la temporada, pero experimentó algunos retrasos.

El presidente de la Liga Atlántica, Rick White, dijo que se implementará en toda la liga en las próximas semanas.

"Después de eso, estamos relativamente seguros de que se propagará a través del béisbol organizado", indicó White.

"Estamos muy entusiasmados con lo que esto augura no solo para nuestra liga sino también para el futuro del béisbol. Lo que sabemos es que la tecnología puede ayudar a los árbitros a ser más precisos, y estamos comprometidos con eso. Creemos que la Liga Atlántica es una pionera de todo el deporte".

Sword dijo que MLB no ha recibido mucho rechazo de los árbitros.

"Uno de nuestros enfoques no es reemplazar al árbitro", dijo Sword. "De hecho, estamos tratando [de] empoderar al árbitro con tecnología. El árbitro del plato tiene mucho más que hacer que decidir bolas y strikes, y se le pedirá que haga todo eso. Estamos en contacto con nuestra unión de árbitros, y este es el primer paso del proceso".

DeBrauwere no tuvo ningún problema con eso.

"Este es solo otro trabajo en el plato, y solo recibo un poco de ayuda en este caso, así que me siento muy relajado con este", dijo.

Las zonas de strike se determinan de acuerdo con el promedio para los jugadores de estatura, a menos que en algún momento ya haya información sobre la zona de strike de un jugador por su juego en las mayores.

El lanzador Mitch Atkins notó que se cantaron como strike lanzamientos en la parte alta de la zona de strike.

"Técnicamente son strikes, pero los árbitros nunca los cantan", remarcó Atkins.

El comisionado de la MLB Rob Manfred dijo que no hay una línea de tiempo para cuando la tecnología se usará en las mayores.

"Necesitamos ver cómo funciona primero en la Liga Atlántica y luego en otros lugares, es decir, en otras partes del béisbol de la liga menor, antes de que se trate en las Grandes Ligas ", dijo Manfred.

"Volvemos a la cuestión que me preguntaron anteriormente sobre el béisbol. Escuchamos todo el tiempo de los jugadores: ¿Por qué no tenemos una zona de strike electrónica? Tratamos de responder a ese tipo de expresiones de preocupación. Hemos dedicado mucho tiempo y dinero a la tecnología. No se trata solo de abordar las inquietudes de los jugadores.

Obviamente, tiene usos para transmisiones de televisión. Esa misma tecnología se puede utilizar en nuestra transmisión, que tiene valor para nuestros fanáticos. Pero creemos que nos incumbe a nosotros, las personas que juegan el juego lo consideran algo que podría mejorar el juego.

Sentimos que nos incumbe a nosotros saber si podemos hacerlo funcionar. Y eso es lo que estaban haciendo".