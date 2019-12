Listos los horarios de la última jornada de la NFL

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo domingo podría ser la verdadera Navidad para muchos aficionados a la NFL que podrán disfrutar de un día repleto de partidos con implicación de Playoffs y cerrando con la entronización del monarca del Oeste de la NFC.



La liga dividió en tres ventanas los partidos de la Semana 17 con la que concluye la temporada regular. Ocho juegos comenzarán al mediodía y siete más a las 15:25 horas, tiempo del centro de México.



Los 49ers y los finalizarán podrán el cerrojazo con el partido de domingo por la noche cuyo kickoff será a las 19:20 horas.



En la Semana 17, la liga tradicionalmente trata de agrupar equipos que compiten entre sí por la posición de playoff en la misma ventana. Por ejemplo, los Cowboys y los Eagles, uno de los cuales ganará la NFC Este, mientras que el otro se perderá los postemporada, ambos comenzarán a las 15:25 horas.



Los Playoffs comenzarán el fin de semana del 4 al 5 de enero con la ronda Wild-Card, que culminará con el Super Bowl LIV el 2 de febrero en Miami.



- New York Jets vs Buffalo Bills 12:00 horas

- New Orleans Saints vs Carolina Panthers 12:00 horas

- Cleveland Browns vs Cincinnati Bengals12:00 horas

- Green Bay Packers vs Detroit Lions 12:00 horas

- Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs 12:00 horas

- Chicago Bears vs Minnesota Vikings 12:00 horas

- Miami Dolphins vs New England Patriots 12:00 horas

- Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers 12:00 horas

- Pittsburgh Steelers vs Baltimore Ravens 15:25 horas

- Washington Redskins vs Dallas Cowboys 15:25 horas

- Tennessee Titans vs Houston Texans 15:25 horas

- Indianapolis Colts vs Jacksonville Jaguars 15:25 horas

- Philadelphia Eagles vs New York Giants 15:25 horas

- Oakland Raiders vs Denver Broncos 15:25 horas

- Arizona Cardinals vs Los Ángeles Rams 15:25 horas

- San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks 19:20 horas