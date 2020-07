Flores listo para el invierno

Tiempos difíciles pero también tiempos en los que se ha dado a la tarea de compartir con la familia y sus seres queridos, es como el receptor de Naranjeros de Hermosillo, Alejandro Flores, ha tomado estos meses en los que el beisbol ha estado ausente.

Una situación completamente atípica es la que vive, pues tenía muchos años acostumbrado a, en estas fechas, andar de viaje, ya sea en Estados Unidos o en , y ahora ha tenido tiempo para convivir, sobre todo con su hijo recién nacido.

Han sido tiempos difíciles tanto económicamente como deportivamente, pero me sentó bien la pandemia porque tengo la oportunidad de aprovechar y disfrutar a mi hijo recién nacido, que son etapas que nunca vuelven y no recuperas, gracias a Dios me tocó estar aquí con él y no de viaje”, admitió.

Hasta el momento, el plan es que haya temporada 2020-2021 en la Liga Mexicana del Pacífico, y Flores Carrillo está listo para cuando esto llegue, pues no se ha mantenido completamente inactivo, ha estado puliendo sus cualidades detrás del plato.

“Yo me he preparado todo este tiempo para enfocarme, estoy esperando que empiecen los entrenamientos y estar listo, e igual seguirme preparando de la mejor manera, ya que estoy enfocado en tener más oportunidades este año, que sea una temporada provechosa, porque no ha habido beisbol todo el año y todos estamos esperando el invierno”, dijo.

Alejandro manifestó que ha tenido que llevar a cabo diversas actividades para poder reunir fondos económicos, esto debido a que sus ingresos se han visto afectados por la falta de actividad en Liga Mexicana de Beisbol.