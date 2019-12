Listas las alineaciones para el partido entre Rayados contra Liverpool

DOHA, Qatar.- No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, y este miércoles, Rayados de Monterrey, representante de la Concacaf, se medirá en Semifinal del Mundial de Clubes al Liverpool, flamante campeón del futbol europeo.

Los regios buscarán dar la campanada en Doha y conseguir el boleto a la Final para enfrentarse al Flamengo, que desde ayer espera rival para el próximo sábado 21 de diciembre.

Por La Pandilla, Marcelo Barovero defenderá la portería, con la defensa compuesta por Stefan Medina, el sonorense César Montes, Nicolás Sánchez y Leonel Vangioni. En el mediocampo se ubican Celso Ortiz y Carlos Rodríguez. En el ataque, Dorlan Pabón, Rodolfo Pizarro, Jesús Gallardo y Rogelio Funes Mori buscarán invadir el área rival para marcar los goles que les permitan alzarse con el triunfo en su debut en esta edición de tan importante torneo.

Monterrey a su llegada al Estadio Internacional Jalifa.

Por el Liverpool, el equipo anunció hace unos minutos que Virgil Van Dijk no estará en la alineación titular por una enfermedad. A la ausencia del holandés se le suma la de Sadio Mane y Roberto Firmino.

El partido comenzará a las 10:30 horas de Sonora, y podrás disfrutarlo a través de Fox Sports.