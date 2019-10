Lionel Messi pensó en dejar España tras problema con Hacienda

BARCELONA, España.- Lionel Messi reconoció en entrevista con ‘RAC1’ que pensó en abandonar España durante la temporada 2013-14 de La Liga, pues debido al problema que tuvo con Hacienda en esos años, se sintió ‘maltratado’.

"Cuando tuve todo ese lío, sinceramente tuve en la cabeza largarme. No por querer dejar el Barça, sino porque quería irme de España, me sentía muy maltratado y no quería estar más acá. Creo que tuve la puerta abierta de muchos clubes, pero nunca hubo una oferta oficial, porque todos sabían mis ganas de seguir en el Barcelona", relató.

El argentino expresó que esos fueron momentos difíciles para él y sus seres queridos, pues fue con él que las autoridades españolas comenzaron con la “cacería de brujas” hacia los atletas.

Fue una época en que mi familia y yo lo pasamos muy mal. Fui el primero, y por eso fue tan duro. Demostraron que, yendo a por todo conmigo, iban a por todos los futbolistas y deportistas, y así fue", lamentó.

Actualmente, con la situación resuelta, el delantero aseguró que no se ve jugando en ningún otro equipo, ni viviendo en otro lugar que no sea la capital catalana.

"Hoy por hoy, cada vez está mas claro que mi idea y la de mi familia es terminar acá. Primero, por cómo estoy en el club y lo que siento por él. Y segundo, por lo familiar, lo bien que estamos en esta ciudad", mencionó.

Finalmente, admitió que, aunque a sus 32 años no ve cerca el retiro, no se atreve a ponerle fecha, pues todo dependerá de cómo le responde su cuerpo.

"Me voy midiendo cada año. Ya entramos en una edad donde empieza a costar, es lo normal y lo lógico. Pero no voy a decir que jugaré hasta los 35 o los 36 y que luego resulte que no me pueda mover. No quiero estar de esa manera. Quiero estar bien, compitiendo", concluyó.