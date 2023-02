Liga MX: 'Chofis' López explica por qué en Chivas batalló y en Pachuca brilla

CIUDAD DE MÉXICO-. Cuando parecía que Javier Eduardo López no despegaría más como futbolista profesional tras batallar en Chivas, la 'Chofis' se convirtió en una de las figuras de Pachuca, donde se convirtió en campeón de Liga MX en el pasado Apertura 2022.

Antes de llegar a Pachuca, 'Chofis' López jugó para San José Earthquakes, de la MLS, después de su complicado paso por Chivas, quien explicó por qué ahora sí brilla en la cancha como elemento de los 'Tuzos'.

"Puedo hablar de Chivas porque lo viví, no he estado en muchos clubes. En Chivas no hay mucha confianza como lo hay acá, que el jugador menor tenga confianza con el jugador mayor porque está más experimentado. Lo importante es que los jugadores tienen mucha confianza"

"El apoyo de la directiva, sin duda eso es muy importante. No es porque yo este acá; la directiva te arropa muy bien. Me sentí muy arropado, con ganas de jugar acá, ves que todos están felices y te contagias de todo lo bueno", platicó el futbolista mexicano para TUDN.

'Chofis' López y su explosivo inicio de torneo en el Clausura 2023 de Liga MX

Después de cinco jornadas que ya se han jugado del Clausura 2023 de Liga MX, 'Chofis' López se encuentra como sublíder de goleo, con cuatro anotaciones, mientras que su equipo Pachuca lidera la tabla general.