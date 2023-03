Liga MX: Así se jugará la jornada 11 del Clausura 2023 (fechas, horarios y canales)

HERMOSILLO, México-. Este fin de semana los aficionados del futbol podrán disfrutar de la que será la jornada 11 del Clausura 2023 de Liga MX, en la que los 18 clubes del circuito jugarán sus partidos en tiempo y forma.

La actividad de la fecha 11 del torneo comenzará este viernes 10 de marzo con el juego de Querétaro vs Atlético San Luis y finalizará el domingo 12, cuando Necaxa enfrente como visitante a FC Juárez.

Algo que presumirá la jornada 11 del certamen es que tendrá varios juegos atractivos y esperados por muchos aficionados, como el de Pumas vs Cruz Azul, América vs Tigres y Monterrey vs Pachuca.

Viernes 10 de marzo (visitante-local)

Querétaro vs Atlético San Luis

7:05 pm (centro de México) y 6:05 pm (Sonora)

ESPN 2

7:05 pm (centro de México) y 6:05 pm (Sonora) ESPN 2 Chivas vs Puebla

9:05 pm y 8:05 pm

Azteca 7

QUE PUEBLA SE PINTE DE �� Y ⚪️



���� ¡HOY JUEGA EL GUADALAJARA, CABRONES! ����



Por el 5to triunfo al hilo ��⚔️��️ pic.twitter.com/ESj2ZkvN4S — CHIVAS (@Chivas) March 10, 2023

Sábado 11 de marzo

León vs Atlas

5:00 pm y 4:00 pm

Afizzionados

5:00 pm y 4:00 pm Afizzionados Pumas vs Cruz Azul

7:05 pm y 6:05 pm

Canal 5 y TUDN

7:05 pm y 6:05 pm Canal 5 y TUDN América vs Tigres

9:05 pm y 8:05 pm

Canal 5 y TUDN

Domingo 12 de marzo

Mazatlán vs Toluca

12:00 pm y 11:00

TUDN

12:00 pm y 11:00 TUDN Xolos vs Santos

7:00 pm y 6:00 pm

ViX+

7:00 pm y 6:00 pm ViX+ Monterrey vs Pachuca

7:05 pm y 6:05 pm

Claro Sports y Fox Sports 2

7:05 pm y 6:05 pm Claro Sports y Fox Sports 2 Necaxa vs FC Juárez

9:00 pm 8:00 pm

Fox Sports Premium

¿Qué equipo lidera la tabla general del Clausura 2023 de Liga MX?

Hasta antes de la jornada 11 del Clausura 2023 de Liga MX, Rayados de Monterrey se mantiene todavía como el líder general, con 25 puntos, seguido por Tigres y Chivas, que presumen 21 unidades.