Leyenda de Brasil se divorcia tras festejar dos días el triunfo de su selección

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- El ex delantero del Inter de Milán y leyenda de la Selección de Brasil, Adriano, se habría divorciado de su esposa tras haberse ido dos días de fiesta a festejar el triunfo de la verdeamarela sobre Suiza en la penúltima fecha de la Copa del Mundo.

Micaela Mesquita, peluquera de 25 años y ex pareja del futbolista, dejó de seguirlo y borró las fotos que tenía con él, además publicó una foto con el siguiente texto: "Duele por dentro, pero no me voy a tirar al sufrimiento, vivamos!"

El multicampeón con el Inter y que también supo triunfar en Brasil con Flamengo y Corinthians, ganó tres títulos con la Selección de Brasil y se convirtió en el ídolo de jugadores como Zlatan Ibrahimovic, quien aseguró que nunca había visto a un delantero tan determinante como él.

Sin embargo, siempre tuvo problemas con las adicciones, en especial después de la muerte de su padre. Desde entonces, se ha mantenido alejado del mundo del futbol y ahora, se habría separado por los mismos motivos.