Lewis Hamilton manda fuerte mensaje contra el racismos tras ganar GP de Toscana

ITALIA – Para el piloto inglés Lewis Hamilton fue más importante el mensaje con el que quiso darle un fuerte golpe de consciencia a todo el mundo que su victoria en el Gran Prix de Toscana, ya que después de celebrar su victoria el piloto se colgó una camiseta con la frase: "Arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor", quien fue asesinada por las autoridades el pasado 13 de marzo.

El afamado piloto es conocido por ser uno de los mayores deportistas impulsadores para que la igualdad racial se respete y que se acabe los actos crueles de racismo, por lo que en competencias anteriores de la Fórmula 1 ya había protagonizado estas formas de protestas.

Hamilton utilizó sus redes sociales como un medio importante para exigir los derechos de igualdad en todo el mundo, ante los últimos escándalos donde se toca severamente el tema del racismo, ya que han sido varias víctimas que han sido atacadas por las manos de policías como el Jacob Blake, quien fue tiroteado por un oficial al recibir siete disparos en su espalda.

"El silencio no es una opción. ¡Demandamos justicia! ¡Meremos justicia! ¡Y merecemos ser tratados con igualdad y vivir!”, "Pasaron seis meses desde que Breonna Taylor fue asesinada por policías, en su propia casa. Todavía no se hizo justicia. No nos quedaremos en silencio", estos han sido varios de las mensajes que ha mandado Hamilton.