¡Les vale la pandemia! Fanáticos de Cruz Azul fueron al Estadio Azteca para apoyar

MÉXICO – El amor por la camiseta celeste ha sido más importante que preservar la salud de sus familiares y allegados, pues esto se hizo más que evidente en los aficionados del Cruz Azul, quienes violaron todas las normas sanitarias por las autoridades ante la Pandemia del Coronavirus, cuando un gran grupo asistió al hotel donde se hospedó el equipo y desde ese punto emprendió un recorrido hasta el Estadio Azteca para apoyar al conjunto.

Todos los clubes han suplicado en unidad junto la Liga MX a los amantes de este deporte en México que no se arriesguen a un posible brote de Covid-19 y se les ha pedido en constantes ocasiones que no asistan a los hoteles y a las afuera de los estadios para apoyar a sus respectivos equipos y que cumplan con el reglamento que se ha impuesto.

Cruz Azul regresa al Azteca, ¿y los aficionados también? ����♂️



La afición celeste hizo caravana para acompañar a La Máquina en su primer juego en el Coloso de Santa Úrsula del #Guard1anes2020 ���� pic.twitter.com/IUBuSttgBD — MedioTiempo (@mediotiempo) August 15, 2020

Fue un total alboroto el que los fanáticos protagonizaron mientras esperaban afuera del hotel, ya que venían acompañados con pancartas, artefactos ruidosos y hasta bombas de humo azul para comenzar con la marcha, se esperaron a que los jugadores salieran del hotel y subieran al camión para partir hacia el Estadio Azteca para ir detrás de este acompañándolo.

Cruz Azul disputará la quinta jornada del Guard1anes 2020, donde se medirá contra el FC Juárez, el partido está programado a las 19:00 horas (Horario de Ciudad de México). Los cementeros irán e la búsqueda de su tercer triunfo en el torneo, actualmente marcha con récord de dos victorias, un empate y una derrota.

Y no es el único caso que se ha reportado conforme a los fanáticos que asisten a los encuentros para reunirse en el exterior de los estadios, los seguidores de los Pumas de la UNAM es otro grupo que no ha acatado las ordenes de sana distancia y resguardo en casa para no infectarse, ya que se han visto afuera del Estadio Olímpico Universitario.