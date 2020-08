Leganés agradeció a Javier Aguirre durante la presentación de su nuevo entrenador

Durante la presentación de José Luis Martí como nuevo entrenador del Leganés, Txema Indias, director deportivo del club, agradeció al mexicano Javier Aguirre por su labor, aunque no pudo lograr el objetivo de mantenerlos en Primera División.

No me quiero olvidar de Javier Aguirre y su cuerpo técnico. Hasta el día de hoy no he tenido la oportunidad de agradecerles en público que nos tuvieran hasta el último segundo con esa ilusión de soñar con la salvación. No pudo ser, pero eso no quiere decir que no hayan podido hacer un gran trabajo. Agradecimiento grande de todo el club", dijo.