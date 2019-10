"Lancé hasta que ya no pude más": CC Sabathia

NUEVA YORK, Estados Unidos.- CC Sabathia tuvo una última aparición en Grandes Ligas un poco amarga, pues tuvo que salir de la lomita con el hombro dislocado durante el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana con los Yanquis de Nueva York, en medio de aplausos de la afición y demás jugadores.

No obstante, el veterano lanzador aseguró en entrevista con Ken Rosenthal que no se arrepiente de nada en su carrera y procederá a retirarse en paz.

Creo que la más grande emoción vino por parte de los fanáticos. Sabía que mi hombro ya no daba para más. Estoy en paz con eso, el hecho de tener esa última ovación de los fans de Yankees fue increíble. Me voy en paz, lancé hasta que ya no pude más”, expresó.