Laila Ali saldría del retiro para enfrentar a Claressa Shields

ESTADOS UNIDOS – El regreso de la “mejor boxeadora de todos lo tiempos” podría estar más cerca de lo que uno se imagina, Laila Ali, hija de la mayor figura del boxeo, Mohammed Ali, ha mostrado su intensión de volver a los encordados, y de ser así, lo haría con la "mejor pugilista de la actualidad", Claressa Shields.

Ali, quien cuenta con 42 años de edad, y con más de 10 años fuera del boxeo, ha manifestado que si existe un interes por combatir ante Shields, quien ha estado pidiendo ese combate a gritos y ha provocado a la pugilista retirada.

En su entrevista del viernes, en el MGM Grand de Las Vegas Nevada, donde Ali asistió para presenciar el evento de la cartelera que protagonizarán los pesados Deontay Wilder y Tyson Fury, afirmó que han existido charlas importantes para pactarse la contienda.

“El boxeo ha inspirado mi marca de estilo de vida Laila Ali. He esta

do fuera del gimnasio de boxeo, pero en el gimnasio desde que me fui. Tengo productos de nutrición. Tengo mezclas de especias. Me interesa la salud y el bienestar, así que estoy muy saludable. Entonces, ¿he estado sentado pensando en el boxeo? No. Pero últimamente ha habido una pequeña charla", sentenció.